Минпромторг ведёт учёт критической инфраструктуры в промышленности для импортозамещения

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Замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.
Минпромторг ведёт учёт критической инфраструктуры в промышленности для импортозамещения
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Этот подсчёт идёт, в рамках указа соответствующие поручения даны — определиться. Сейчас все определяются. Отраслей же очень много. Мы у себя по промышленности учёт ведём, у нас создан соответствующий центр компетенций, который ведёт эту работу, помогает предприятиям определиться с объектами критической информационной инфраструктуры в рамках собственности и то, каким образом им импортозамещаться по этим решениям», — сказал он.

По его словам, данный процесс непростой и будет в любом случае поэтапным.

«Потребуется время, но я уверен, что мы успешно завершим этот процесс», — добавил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет задачи полного импортозамещения всей промышленности.

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