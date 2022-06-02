Минпромторг ведёт учёт критической инфраструктуры в промышленности для импортозамещения

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что ведомство ведёт учёт объектов критической информационной инфраструктуры, необходимой для импортозамещения на российских промышленных предприятиях.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Этот подсчёт идёт, в рамках указа соответствующие поручения даны — определиться. Сейчас все определяются. Отраслей же очень много. Мы у себя по промышленности учёт ведём, у нас создан соответствующий центр компетенций, который ведёт эту работу, помогает предприятиям определиться с объектами критической информационной инфраструктуры в рамках собственности и то, каким образом им импортозамещаться по этим решениям», — сказал он.

По его словам, данный процесс непростой и будет в любом случае поэтапным.

«Потребуется время, но я уверен, что мы успешно завершим этот процесс», — добавил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет задачи полного импортозамещения всей промышленности.