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Депутат Фаррахов прокомментировал закон об изготовлении лекарств фармацевтами

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Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов прокомментировал закон об изготовлении лекарств фармацевтами, который вступил в силу с 1 сентября и одним из авторов которого он является.
Депутат Фаррахов прокомментировал закон об изготовлении лекарств фармацевтами
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

«Во-первых, очень хотелось сохранить оставшиеся аптеки. Они решают вопросы, которые не может решить промышленное производство. Например, это выпуск лекарств в детских дозировках, в том числе для детей с экстремально низкой массой тела», — заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, с 2015 года в мире идёт тренд на персонализированное лечение и индивидуальное изготовление лекарств.

Кроме того, отметил Фаррахов, производственные аптеки могут, не нарушая авторских прав, изготавливать индивидуальные препараты для пациентов с орфанными заболеваниями.

«Мы видим большие перспективы в педиатрии, в персональном обезболивании, персональной гормональной мужской и женской терапии», — добавил он.

Ранее в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») напомнили в беседе с RT, что 1 сентября вступают в силу изменения правил отпуска рецептурных препаратов. В связи с этим эксперты объяснили, каких лекарств касаются эти нововведения.

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