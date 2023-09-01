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Путин: Россия непобедима благодаря народу

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Россия непобедима благодаря её народу, заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

В беседе с детьми глава государства поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от неё.

«Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», — заявил Путин.

По его мнению, к такому выводу подталкивает только одна зарисовка из истории семьи.

«А таких семей у нас подавляющее большинство. Это очень важно», — подчеркнул президент, слова которого приводит ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине. 

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