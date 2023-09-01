Резидент технополиса «Москва» выпустил комплекты для домашнего обучения школьников

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» запустил производство наборов для домашнего обучения серии #КлассДома, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Комплекты призваны помочь в освоении образовательных программ по естественным наукам.

Пилотный выпуск начался с пособий по физике для восьмого класса, далее последуют наборы для занятий по химии.

«Обучающая продукция компании «Научные развлечения», которая с 2019 года является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», учит детей применять научные методы на практике. За первое полугодие 2023 года выручка предприятия составила около 450 млн рублей, свыше 2,6 млрд рублей — за всё время деятельности в особой экономической зоне столицы», — рассказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что три новых резидента появится в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Они инвестируют в проекты свыше 4 млрд рублей.