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Резидент технополиса «Москва» выпустил комплекты для домашнего обучения школьников

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» запустил производство наборов для домашнего обучения серии #КлассДома, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Резидент технополиса «Москва» выпустил комплекты для домашнего обучения школьников

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Комплекты призваны помочь в освоении образовательных программ по естественным наукам.

Пилотный выпуск начался с пособий по физике для восьмого класса, далее последуют наборы для занятий по химии.

«Обучающая продукция компании «Научные развлечения», которая с 2019 года является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», учит детей применять научные методы на практике. За первое полугодие 2023 года выручка предприятия составила около 450 млн рублей, свыше 2,6 млрд рублей — за всё время деятельности в особой экономической зоне столицы», — рассказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что три новых резидента появится в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Они инвестируют в проекты свыше 4 млрд рублей.

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