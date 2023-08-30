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ОЭЗ «Санкт-Петербург» пополнится ещё тремя резидентами

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Три новых резидента появится в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Они инвестируют в проекты свыше 4 млрд рублей.
ОЭЗ «Санкт-Петербург» пополнится ещё тремя резидентами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Кирилла Полякова.

Одна из компаний планирует вложить 1,5 млрд рублей в завод по разработке и производству электроники. Ещё одна инвестирует 2 млрд рублей в предприятие по разработке и производству дженериков и инновационных лекарств.

Третий резидент направит 570 млн рублей на предприятие по производству автоматизированных складских, подъёмно-транспортных и робототехнических систем.

Ранее RIA56 сообщало, что резидентами особой экономической зоны «Оренбуржье» стали ещё пять новых компаний.

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