В Петербурге число вакансий для педагогов выросло на 19% за два месяца

В Санкт-Петербурге число вакантных позиций для педагогов увеличилось на 19% с июня. Большая часть из них относится к сфере онлайн-образования.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter Северо-Запад.

Так, количество объявлений для преподавателей выросло до 11,5 тыс.

Уровень средней зарплаты для педагогов также повысился. Диапазон зарплат составляет от 35 тыс. рублей до 68,9 тыс. рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в июле — августе 2023 года вырос диапазон зарплат в вакансиях для новых работников — от 37 тыс. рублей до 68 966 рублей по сравнению с летом 2022-го.