Узнать больше

В Петербурге число вакансий для педагогов выросло на 19% за два месяца

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге число вакантных позиций для педагогов увеличилось на 19% с июня. Большая часть из них относится к сфере онлайн-образования.
В Петербурге число вакансий для педагогов выросло на 19% за два месяца
  • Gettyimages.ru
  • © Nikada

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter Северо-Запад.

Так, количество объявлений для преподавателей выросло до 11,5 тыс.

Уровень средней зарплаты для педагогов также повысился. Диапазон зарплат составляет от 35 тыс. рублей до 68,9 тыс. рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в июле — августе 2023 года вырос диапазон зарплат в вакансиях для новых работников — от 37 тыс. рублей до 68 966 рублей по сравнению с летом 2022-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить