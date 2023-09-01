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Дело против бросивших девушку в фонтан на Урале из-за волос направлено в суд

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Прокуратура Свердловской области заявила, что уголовное дело против мужчин, бросивших девушку в фонтан и избивших из-за цвета волос в Каменске-Уральском, направлено в суд.
Дело против бросивших девушку в фонтан на Урале из-за волос направлено в суд
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Прокуратура направила в Красногорский районный суд Каменска-Уральского уголовное дело о хулиганстве и угрозе убийством девушке из-за непонравившегося цвета волос, утверждено обвинительное заключение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119 УК России (угроза убийством), а также ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство с применением насилия группой лиц).

Ранее сообщалось, что двоих подозреваемых в нападении на девушку с голубыми волосами в Каменске-Уральском арестовали.

3 августа стало известно, что в городе Каменск-Уральский 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.

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