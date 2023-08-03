Узнать больше

В Каменске-Уральском девушку бросили в фонтан в ходе конфликта из-за цвета её волос

Короткая ссылка
В городе Каменск-Уральский Свердловской области 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.
В Каменске-Уральском девушку бросили в фонтан в ходе конфликта из-за цвета её волос
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил местный портал KU66.RU.

По его данным, инцидент произошёл 1 августа возле местного фонтана, известного как «Слонёнок».

Мать девушки рассказала порталу, что у её дочери голубые волосы. Она утверждает, что это послужило причиной конфликта.

Также сообщается, что камеры видеонаблюдения сняли, как один из мужчин «топил девушку в фонтане», а второй нанёс ей удар по лицу.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что вечером 2 августа в дежурную часть обратилась гражданка 2004 года рождения. Она попросила привлечь к ответственности двоих неизвестных, которые 1 августа нанесли ей побои и угрожали расправой. Полиция организовала проверку.

Ранее суд отправил в СИЗО мужчин, подозреваемых в нападении на молодого человека в подмосковной Электростали из-за цвета волос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить