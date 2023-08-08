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Двоих подозреваемых в нападении на девушку с голубыми волосами в Каменске-Уральском арестовали

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Двоих подозреваемых в нападении на девушку с голубыми волосами в Каменске-Уральском Свердловской области арестовали на два месяца. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Побои» и «Угроза убийством».
Двоих подозреваемых в нападении на девушку с голубыми волосами в Каменске-Уральском арестовали
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Подозреваемые арестованы и будут содержаться под стражей в СИЗО Екатеринбурга два месяца», — заявил Горелых.

По его словам, расследование происшествия продолжается. Дела расследуются по ст. 213, ч. 2 ст. 116.1 и ч. 1 ст. 119 УК России.

Ранее сообщалось, что в городе Каменск-Уральский 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.

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