Эксперт Минфина Дайнеко рекомендовала для уплаты налогов заранее пополнить ЕНС

Эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала в интервью Радио Sputnik, что в России изменился порядок уплаты налогов, и рекомендовала для их уплаты заранее пополнить ЕНС.

Отмечается, что с 1 января 2023 года у каждого российского налогоплательщика имеется единый налоговый счёт (ЕНС).

«ЕНС — это своего рода электронный кошелёк», — сказала Дайнеко.

С него, по словам эксперта, ФНС в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов.

При этом эксперт посоветовала перечислить деньги на ЕНС заранее, чтобы к 1 декабря на нём была необходимая сумма.

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