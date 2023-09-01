Эксперт Минфина Дайнеко рекомендовала для уплаты налогов заранее пополнить ЕНС
Отмечается, что с 1 января 2023 года у каждого российского налогоплательщика имеется единый налоговый счёт (ЕНС).
«ЕНС — это своего рода электронный кошелёк», — сказала Дайнеко.
С него, по словам эксперта, ФНС в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов.
При этом эксперт посоветовала перечислить деньги на ЕНС заранее, чтобы к 1 декабря на нём была необходимая сумма.
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