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Специалист Мишина рассказала о самых распространённых штрафах ИП и самозанятых

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Бизнес-эксперт, владелец программ по развитию своего дела Светлана Мишина рассказала о самых распространённых штрафах индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Штрафы чаще всего получают из-за опозданий, объяснила бизнес-эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Самозанятые могут опаздывать с отражением доходов в приложении «Мой налог», за что предусмотрен штраф.

Также очень важно вовремя сертифицировать и маркировать продукцию в самом начале продаж.

Бизнес-эксперт советует начать процесс подачи документов как минимум за десять дней до 28 числа каждого месяца.

По словам эксперта, следует отслеживать изменения в законодательстве в сфере деятельности.

«Согласно новой системе, все обязательные платежи, включая налоги, выплачиваются с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) на Единый налоговый счёт (ЕНС). Штрафы предусмотрены и за несвоевременную уплату налогов», — добавила Мишина.

Ранее сообщалось, что акционеры «Газпрома» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

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