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В Сочи спасатели догнали и спасли мужчину, который уснул в надувной лодке

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В Сочи спасатели догнали и спасли мужчину, который уснул в надувной лодке и сильно удалился от берега. Сотрудники МЧС эвакуировали его и выяснили, что мужчина был пьян.
В Сочи спасатели догнали и спасли мужчину, который уснул в надувной лодке
  • РИА Новости

«О происшествии через службу «112» сообщил очевидец. По словам звонившего, человек находился на удалении около 300 м от береговой полосы пляжа «Фламинго» и его уносило на плавсредстве в море», — сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Спасатели подняли мужчину на борт своего судна, от туриста, который прибыл из Москвы, «исходил сильный запах алкоголя».

В июле из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.

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