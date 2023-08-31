В Сочи спасатели догнали и спасли мужчину, который уснул в надувной лодке
- РИА Новости
«О происшествии через службу «112» сообщил очевидец. По словам звонившего, человек находился на удалении около 300 м от береговой полосы пляжа «Фламинго» и его уносило на плавсредстве в море», — сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Спасатели подняли мужчину на борт своего судна, от туриста, который прибыл из Москвы, «исходил сильный запах алкоголя».
В июле из-за сильных дождей в сочинской Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.