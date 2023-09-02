В России появится комплекс, облегчающий мониторинг лесов беспилотниками

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили RT о разработке программного комплекса, который позволит запустить повседневное использование лёгких беспилотников в лесном хозяйстве и первичную обработку результатов съёмки без использования интернета. Проект был представлен на акселераторе на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

«Программный комплекс «Циторус» состоит из трёх частей: это центральная диспетчерская система, программное обеспечение наземной станции управления и мобильное приложение. Единое программное решение позволит внедрить массовую эксплуатацию беспилотников в повседневную работу лесных инспекторов», — рассказал лидер проекта Дмитрий Низовцев.

По его словам, в отличие от отечественных аналогов, развивающих полёты только единичных беспилотных воздушных судов и только после заранее согласованного плана полёта на любой территории, «Циторус» предназначен для эксплуатации целых флотов БПЛА для выполнения ежедневных рабочих задач вне населённых пунктов, запретных и опасных зон.

«Использование лёгких дронов (до 30 кг) на территории лесного хозяйства на высотах не более 150 м в светлое время суток и при визуальном контроле со стороны оператора может не требовать оформления разрешений на полёт», — объяснил эксперт.

Беспилотное воздушное судно под контролем внешнего пилота проводит съёмку местности, после чего полученные данные сразу поступают в мобильное приложение или в ПО наземной станции управления и обрабатываются без доступа к интернету, добавил он.

Собеседник RT также подчеркнул, что разработка не только упрощает использование беспилотников, но и облегчает работу лесных инспекторов.

По его словам, она позволит обследовать незаконную вырубку леса, обнаруживать задымления и очаги возгорания, контролировать паводки, не выезжая на место.

В дальнейших планах у специалистов — внедрить использование такой платформы в экомониторинг, водопользование, сельское хозяйство и другие отрасли.

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