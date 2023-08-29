Узнать больше

Консультант по сну Мурадова: приучать ребёнка к ранним подъёмам надо постепенно

Короткая ссылка
Консультант по сну и руководитель Центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова дала советы, которые помогут наладить режим сна и отдыха у детей после летних каникул.
Консультант по сну Мурадова: приучать ребёнка к ранним подъёмам надо постепенно
  • Gettyimages.ru

За неделю до начала школьных занятий следует начать корректировать время утреннего подъёма, поделилась специалист с Life.ru.

По её словам, постепенно следует сдвигать время утреннего подъёма до 7:00, чтобы ребёнок успел адаптироваться к учебному режиму.

Также за час до сна нужно приглушить в комнате свет — это способствует выработке гормона сна мелатонина, ограничить за ужином сладкое и не пить напитков с кофеином, резюмировала Мурадова.

Ранее специалисты Минздрава Удмуртии по случаю Недели продвижения здорового образа жизни среди детей, которая проходит в России с 28 августа по 3 сентября, дали рекомендации по сохранению здоровья школьников в течение учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить