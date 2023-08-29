Консультант по сну Мурадова: приучать ребёнка к ранним подъёмам надо постепенно
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За неделю до начала школьных занятий следует начать корректировать время утреннего подъёма, поделилась специалист с Life.ru.
По её словам, постепенно следует сдвигать время утреннего подъёма до 7:00, чтобы ребёнок успел адаптироваться к учебному режиму.
Также за час до сна нужно приглушить в комнате свет — это способствует выработке гормона сна мелатонина, ограничить за ужином сладкое и не пить напитков с кофеином, резюмировала Мурадова.
Ранее специалисты Минздрава Удмуртии по случаю Недели продвижения здорового образа жизни среди детей, которая проходит в России с 28 августа по 3 сентября, дали рекомендации по сохранению здоровья школьников в течение учебного года.