Консультант по сну Мурадова: приучать ребёнка к ранним подъёмам надо постепенно

Консультант по сну и руководитель Центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова дала советы, которые помогут наладить режим сна и отдыха у детей после летних каникул.

За неделю до начала школьных занятий следует начать корректировать время утреннего подъёма, поделилась специалист с Life.ru.

По её словам, постепенно следует сдвигать время утреннего подъёма до 7:00, чтобы ребёнок успел адаптироваться к учебному режиму.

Также за час до сна нужно приглушить в комнате свет — это способствует выработке гормона сна мелатонина, ограничить за ужином сладкое и не пить напитков с кофеином, резюмировала Мурадова.

Ранее специалисты Минздрава Удмуртии по случаю Недели продвижения здорового образа жизни среди детей, которая проходит в России с 28 августа по 3 сентября, дали рекомендации по сохранению здоровья школьников в течение учебного года.