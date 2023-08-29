Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой школы в Молжаниновском районе на 1100 мест.

Об этом информирует НСН.

В новое здание 1 сентября 2023 года переведут учеников 7—11 классов из основного корпуса.

Собянин отметил, что в районе строится много жилья, поэтому необходимо своевременно вводить детские сады и школы. По его словам, до конца текущего года в районе построят детский сад на 350 мест.

По словам мэра, всего в Москве в сентябре будет открыто порядка 30 новых зданий школ и детских садов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в деревне Рассказовка в Новой Москве построят школу-гигант на 2,1 тыс. мест за счёт инвестора.