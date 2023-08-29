Предустановка RuStore будет обязательной на продаваемые в России гаджеты
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
«Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что RuStore должен быть бесплатным для установки в момент первого включения и в процессе использования.
Ранее российское правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые телевизоры на 2024 год.
В июле Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.