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Предустановка RuStore будет обязательной на продаваемые в России гаджеты

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Российский магазин приложений RuStore будет обязательно предустанавливаться на продаваемые в России устройства даже при запрете со стороны правообладателей операционных систем (ОС).
Предустановка RuStore будет обязательной на продаваемые в России гаджеты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

«Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что RuStore должен быть бесплатным для установки в момент первого включения и в процессе использования.

Ранее российское правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые телевизоры на 2024 год.

В июле Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.

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