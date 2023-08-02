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Кабмин России утвердил перечень программ для обязательной предустановки на 2024 год

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Российское правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и цифровые телевизоры на 2024 год.
Кабмин России утвердил перечень программ для обязательной предустановки на 2024 год
  • РИА Новости

«Правительство определилось со списком российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году... добавлены несколько видеосервисов», — приводит сообщение кабмина РИА Новости.

Так, в перечень обязательных к предустановке программ включили новостной агрегатор «Дзен», видеохостинг Rutube, поисковую систему «Яндекс — с Алисой».

В список программ для телевизоров включили «Яндекс Браузер» и видеосервисы Amediateka, Kion, «Билайн ТВ» и другие.

Перечень для компьютеров и ноутбуков остался прежним.

В июле Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.

Также сообщалось, что российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки.

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