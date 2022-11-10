Кабмин России: магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки

Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки, сообщили в правительстве России.

«Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что сервис включён в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году, и он заменит программу для доступа к социально значимым ресурсам App List.

В кабмине отметили, что это решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.

В июле Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.