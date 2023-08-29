Учёные разработали инновационный метод диагностики артроза на ранней стадии

Специалисты двух столичных университетов — Сеченовского и МГТУ им. Баумана — разработали новый высокочувствительный метод диагностики остеоартроза на ранних стадиях.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в МГМУ им. Сеченова.

Остеоартроз (деформирующий артроз или просто артроз) — дегенеративное заболевание, при котором разрушается суставной хрящ. До настоящего времени не существовало точного метода определения его развития на ранней стадии.

Учёные применили метод оптической спектроскопии в инфракрасном диапазоне. Такой подход позволяет успешно оценивать содержание воды и коллагена в хрящевой ткани — это подтвердили тесты.

«Исследования оптических свойств биологических тканей в среднем инфракрасном диапазоне продемонстрировали значительный потенциал для диагностических задач», — прокомментировал заведующий лабораторией клинической биофотоники Сеченовского университета Глеб Будылин.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщила, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.