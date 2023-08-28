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В Москве проведут экскурсию по флагманскому центру ГКБ Филатова перед открытием

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице для всех желающих проведут бесплатную экскурсию по новому флагманскому центру городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова 2 и 3 сентября.
В Москве проведут экскурсию по флагманскому центру ГКБ Филатова перед открытием

Об этом информирует НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Это уже третий флагманский центр, который будет работать по новому стандарту экстренной медпомощи, уточнила Ракова.

«Перед тем, как эта суперсовременная клиника примет первых пациентов, мы решили дать всем москвичам возможность поближе познакомиться с высокотехнологичным центром Филатовской больницы… Это уникальный шанс увидеть, как устроен центр, в котором спасают жизни», — подчеркнула вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в московской ДГКБ им. Башляевой два отделения открылись после ремонта.

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