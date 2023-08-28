Врач Демьяновская рассказала о причинах и симптомах хлыстовой травмы шеи

Врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о причинах и симптомах хлыстовой травмы шеи.

«Хлыстовая травма — это механизм повреждения шейного отдела позвоночника в ходе быстрого, резкого и сильного сгибания-разгибания или, наоборот, разгибания-сгибания шеи, из-за чего могут травмироваться суставы позвоночника, связки, мышцы, а иногда спинной мозг и нервные корешки», — объяснила Демьяновская в беседе с Life.ru.

По её словам, такую травму можно получить при ДТП, неумелом прыжке в воду, падении с велосипеда или во время катания на экстремальных аттракционах.

Невролог добавила, что симптомы хлыстовой травмы шеи могут проявиться через несколько недель.

Симптомы такой травмы заключаются в боли при любом движении плеч, онемении в руках, нарушении зрения, координации, также может быть шум или звон в ушах.

Чтобы предупредить хлыстовую травму, Демьяновская посоветовала пристёгиваться в машине, а детей перевозить в детском кресле. По словам врача, стоит использовать защитную экипировку при катании на роликах и велосипеде. Также невролог посоветовала укреплять мышцы шеи и периодически ходить на массаж.

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