Специалист Потехин: в новой схеме мошенники представляются сотрудниками ЦБ

Заместитель начальника отдела защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин предупредил россиян о новой схеме мошенничества, в которой задействовано большое количество участников, один из которых может представиться сотрудником Центробанка, а другие — сотрудниками МВД, службы безопасности банка или прокуратуры.

Мошенники могут использовать поддельные удостоверения реальных сотрудников ведомств или банков с фотографиями и печатями, подменяют телефонные номера и потом сами предлагают проверить их на официальных сайтах. Всё это делается с целью запугать жертву, вывести её из равновесия и вынудить перевести деньги.

Сотрудники ЦБ никогда не звонят сами и не рассылают никакие письма обычным людям, подчеркнул Потехин в беседе с Life.ru.

«Всегда кладите трубку, если слышите, что с вами пытается говорить о деньгах якобы сотрудник Центробанка. Стоит иметь в виду, что Банк России не работает напрямую с гражданами, не звонит им инициативно и не рассылает документы, поэтому если вы слышите от звонящего что-то подобное, то не продолжайте разговор», — заверил эксперт.

Ранее адвокат Шамиль Курамшин посоветовал пользователям соцсетей быть внимательными, чтобы не стать жертвой манипуляций мошенников.