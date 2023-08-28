Специалист Потехин: в новой схеме мошенники представляются сотрудниками ЦБ
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Мошенники могут использовать поддельные удостоверения реальных сотрудников ведомств или банков с фотографиями и печатями, подменяют телефонные номера и потом сами предлагают проверить их на официальных сайтах. Всё это делается с целью запугать жертву, вывести её из равновесия и вынудить перевести деньги.
Сотрудники ЦБ никогда не звонят сами и не рассылают никакие письма обычным людям, подчеркнул Потехин в беседе с Life.ru.
«Всегда кладите трубку, если слышите, что с вами пытается говорить о деньгах якобы сотрудник Центробанка. Стоит иметь в виду, что Банк России не работает напрямую с гражданами, не звонит им инициативно и не рассылает документы, поэтому если вы слышите от звонящего что-то подобное, то не продолжайте разговор», — заверил эксперт.
Ранее адвокат Шамиль Курамшин посоветовал пользователям соцсетей быть внимательными, чтобы не стать жертвой манипуляций мошенников.