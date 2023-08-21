Адвокат Курамшин перечислил популярные схемы мошенничества в соцсетях

Адвокат Шамиль Курамшин посоветовал пользователям соцсетей быть внимательными, чтобы не стать жертвой манипуляций мошенников.

Распространённая в 2023 году уловка — сообщение о попытке взлома банковского счёта, так мошенники пытаются воздействовать на эмоциональное состояние жертвы и убедить перевести деньги на «безопасный» счёт, сообщил специалист «Российской газете».

Распространён и так называемый кэт-фишинг, выманивание денег в процессе онлайн-знакомства.

Также, по словам эксперта, мошенники создают аккаунты различных благотворительных проектов и фондов и начинают от их имени сборы на лечение детей, помощь животным и т. д.

Наряду с этим распространены схемы мошенничества с поддельными онлайн-магазинами, рассылка по контактам пользователя со взломанным аккаунтом сообщения с просьбой перечислить деньги, рассылка предложений о высокооплачиваемой удалённой работе с предварительной оплатой взноса, перечислил Курамшин.

Ранее эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.