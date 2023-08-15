Узнать больше

Киберэксперт Косарев посоветовал функцию запрета вызова с неизвестных номеров

Короткая ссылка
Эксперт в области ИТ и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.
Киберэксперт Косарев посоветовал функцию запрета вызова с неизвестных номеров
  • Gettyimages.ru
  • © sasun bughdaryan

Так, в настройках смартфона нужно запретить вызовы с неизвестных номеров, сообщил он в разговоре с РИАМО.

Поскольку жертвами мошенников чаще всего становятся люди пожилого возраста, после запрета вызова с неизвестных номеров в их телефонах следует внести в список контактов социальные службы. В случае сомнительного звонка следует перезвонить в инстанцию, от лица которой было обращение, и уточнить информацию.

«Только ежедневная бдительность поможет избежать того, что грядёт от преступной деятельности мошенников, которые совершают в среднем 8 млн звонков в день только клиентам Сбербанка и, проявляя преступную смекалку, незаконно обогащаются на 4 млрд рублей в квартал», — резюмировал Косарев.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия», что телефонные мошенники используют для обмана сообщения в мессенджере от знакомых или коллег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить