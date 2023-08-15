Киберэксперт Косарев посоветовал функцию запрета вызова с неизвестных номеров

Эксперт в области ИТ и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.

Так, в настройках смартфона нужно запретить вызовы с неизвестных номеров, сообщил он в разговоре с РИАМО.

Поскольку жертвами мошенников чаще всего становятся люди пожилого возраста, после запрета вызова с неизвестных номеров в их телефонах следует внести в список контактов социальные службы. В случае сомнительного звонка следует перезвонить в инстанцию, от лица которой было обращение, и уточнить информацию.

«Только ежедневная бдительность поможет избежать того, что грядёт от преступной деятельности мошенников, которые совершают в среднем 8 млн звонков в день только клиентам Сбербанка и, проявляя преступную смекалку, незаконно обогащаются на 4 млрд рублей в квартал», — резюмировал Косарев.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия», что телефонные мошенники используют для обмана сообщения в мессенджере от знакомых или коллег.