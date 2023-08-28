В Москве «Техноград» проведёт онлайн-курс по построению карьеры 4 и 6 сентября

В Москве на ВДНХ инновационно-образовательный комплекс «Техноград» проведёт онлайн-курс «Основы построения карьеры» 4 и 6 сентября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Первая лекция, на которой расскажут о трендах на рынке труда, о стадиях развития карьеры, состоится 4 сентября.

Лекция 6 сентября будет посвящена выстраиванию профессионального маршрута.

Лекции будет читать сертифицированный карьерный коуч и тренер центра развития карьеры Ольга Гуляева.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится бесплатный образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» для соискателей в возрасте от 18 до 35 лет.