В Москве «Техноград» проведёт онлайн-курс по построению карьеры 4 и 6 сентября
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.
Первая лекция, на которой расскажут о трендах на рынке труда, о стадиях развития карьеры, состоится 4 сентября.
Лекция 6 сентября будет посвящена выстраиванию профессионального маршрута.
Лекции будет читать сертифицированный карьерный коуч и тренер центра развития карьеры Ольга Гуляева.
Ранее сообщалось, что в Москве состоится бесплатный образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» для соискателей в возрасте от 18 до 35 лет.