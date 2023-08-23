В Москве состоится образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» по трудоустройству
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
«Интенсив направлен на помощь молодёжи не только в поиске работы, но и в аспектах самоопределения, подготовки ко всем этапам отбора в компанию и понимания всех возможностей, которые есть на рынке труда», — отметила председатель городского комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.
Программу, посвящённую построению успешной карьеры, подготовил проект «ВРаботе».
Ранее сообщалось, что во всех школах Московской области с 1 сентября 2023 года будет действовать единая программа профориентации для учащихся 6—11-х классов, включая учащихся с ОВЗ и инвалидностью.