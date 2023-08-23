В Москве состоится образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» по трудоустройству

В Москве состоится бесплатный образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» для соискателей в возрасте от 18 до 35 лет.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«Интенсив направлен на помощь молодёжи не только в поиске работы, но и в аспектах самоопределения, подготовки ко всем этапам отбора в компанию и понимания всех возможностей, которые есть на рынке труда», — отметила председатель городского комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Программу, посвящённую построению успешной карьеры, подготовил проект «ВРаботе».

Ранее сообщалось, что во всех школах Московской области с 1 сентября 2023 года будет действовать единая программа профориентации для учащихся 6—11-х классов, включая учащихся с ОВЗ и инвалидностью.