Узнать больше

В Москве состоится образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» по трудоустройству

Короткая ссылка
В Москве состоится бесплатный образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» для соискателей в возрасте от 18 до 35 лет.
В Москве состоится образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» по трудоустройству
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«Интенсив направлен на помощь молодёжи не только в поиске работы, но и в аспектах самоопределения, подготовки ко всем этапам отбора в компанию и понимания всех возможностей, которые есть на рынке труда», — отметила председатель городского комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Программу, посвящённую построению успешной карьеры, подготовил проект «ВРаботе».

Ранее сообщалось, что во всех школах Московской области с 1 сентября 2023 года будет действовать единая программа профориентации для учащихся 6—11-х классов, включая учащихся с ОВЗ и инвалидностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить