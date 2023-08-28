Узнать больше

В план воспитательной работы в учебном году в России включено 67 мероприятий

Короткая ссылка
Минпросвещения России составило примерный план воспитательной работы на 2023—2024 учебный год. В него включено 67 мероприятий.
В план воспитательной работы в учебном году в России включено 67 мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Например, детям представят мероприятия под названиями «Уроки мужества», «Рисуем Победу», «На связи с природой» и многие другие.

Ранее стало известно, что в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году включили задание, связанное с СВО на Украине.

Также 23 июня глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут в старших классах на уроках истории изучать причины начала специальной военной операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить