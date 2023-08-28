В план воспитательной работы в учебном году в России включено 67 мероприятий

Минпросвещения России составило примерный план воспитательной работы на 2023—2024 учебный год. В него включено 67 мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Например, детям представят мероприятия под названиями «Уроки мужества», «Рисуем Победу», «На связи с природой» и многие другие.

Ранее стало известно, что в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году включили задание, связанное с СВО на Украине.

Также 23 июня глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут в старших классах на уроках истории изучать причины начала специальной военной операции на Украине.