Кравцов заявил, что ученики старших классов будут изучать причины начала СВО
- РИА Новости
«Знаете, можно сказать, что во многом 11-й класс... Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс», — сказал он РИА Новости.
Кравцов показал рукопись нового учебника для старших классов и отметил, что он будет дополнен после победы.
По словам министра, в новых учебниках истории будут портреты героев спецоперации на Украине, изображения памятников и карты с новыми регионами.
Также сообщалось, что Минпросвещения России может создать современный учебник по черчению.