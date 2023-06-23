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Кравцов заявил, что ученики старших классов будут изучать причины начала СВО

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Школьники будут в старших классах на уроках истории изучать причины начала специальной военной операции на Украине, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов заявил, что ученики старших классов будут изучать причины начала СВО
  • РИА Новости

«Знаете, можно сказать, что во многом 11-й класс... Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс», — сказал он РИА Новости.

Кравцов показал рукопись нового учебника для старших классов и отметил, что он будет дополнен после победы.

По словам министра, в новых учебниках истории будут портреты героев спецоперации на Украине, изображения памятников и карты с новыми регионами.

Также сообщалось, что Минпросвещения России может создать современный учебник по черчению.

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