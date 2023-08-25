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В приморском избиркоме высказались о влиянии непогоды на подготовку к выборам губернатора

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Председатель приморского избиркома Татьяна Гладких заявила, что на подготовку к выборам губернатора прошедшие ливни в регионе не повлияли.

Об этом сообщает zr.media.

Избирком продолжает взаимодействовать с МЧС и Примгидрометом. Если в запланированные даты проведения выборов (8, 9 и 10 сентября) на территории Приморья будут ожидаться природные катаклизмы, не позволяющие им состояться, то избирком вправе принять решение о досрочном голосовании.

Об изменениях избирателей уведомят заранее.

Ранее стало известно, что во Владивостоке в результате сильных ливней затопило дороги.

Кроме того, сообщалось, что число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010.

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