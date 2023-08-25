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Песков: пока нет результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет результатов экспертиз, подтверждающих гибель Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы в Тверской области.
Песков: пока нет результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина
  • РИА Новости

Он ответил на вопрос, располагает ли Кремль официальным подтверждением гибели Пригожина.

«Если вы внимательно слушали заявление вчера президента России — он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая», — заявил Песков.

По его словам, официальных каких-то итогов нет. Представитель Кремля добавил, что их опубликуют, когда они будут готовы.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.

Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.

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