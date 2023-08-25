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В Москве возбудили дело из-за отравления людей в кафе

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В СК Москвы заявили о возбуждении уголовного дела по факту отравления людей в кафе на севере столицы.
В Москве возбудили дело из-за отравления людей в кафе
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Установлено, что пострадавшие ели в одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы.

В стационаре продолжают находиться 28 человек.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек.

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