Росавиация сообщила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября

Прямое регулярное авиасообщение России и Мьянмы восстановят после тридцатилетнего перерыва, сообщили в Росавиации.

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что авиакомпания приступит к полётам с 5 сентября.

В конце июля Россия и страны Африки договорились о проведении переговоров для расширения прямого пассажирского авиасообщения.

5 августа авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад — Москва — Ашхабад до 28 октября 2023 года.