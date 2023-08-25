Узнать больше

Росавиация сообщила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября

Короткая ссылка
Прямое регулярное авиасообщение России и Мьянмы восстановят после тридцатилетнего перерыва, сообщили в Росавиации.
Росавиация сообщила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © toos

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что авиакомпания приступит к полётам с 5 сентября.

В конце июля Россия и страны Африки договорились о проведении переговоров для расширения прямого пассажирского авиасообщения.

5 августа авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад — Москва — Ашхабад до 28 октября 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить