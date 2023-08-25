Росавиация сообщила о возобновлении регулярных рейсов с Мьянмой с 5 сентября
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«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полётов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что авиакомпания приступит к полётам с 5 сентября.
В конце июля Россия и страны Африки договорились о проведении переговоров для расширения прямого пассажирского авиасообщения.
5 августа авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад — Москва — Ашхабад до 28 октября 2023 года.