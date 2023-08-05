Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку рейсов в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад — Москва — Ашхабад до 28 октября 2023 года.

Как сообщает РИА Новости, полёты в Россию будут осуществляться через Казань.

Тем, кто уже приобрёл билеты из Москвы, нужно своим ходом прибыть в Казань за три часа до вылета. Билеты будут переоформлены без удержания сборов.

Если пассажиры не желают лететь через Казань, можно оформить возврат денежных средств в стране покупки билета.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полёты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ-100.

«Аэрофлот» сообщил, что с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан и будет летать из Москвы в Баку на отечественных самолётах SSJ-100.