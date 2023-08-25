Шапша: троих взрослых и ребёнка переведут в Москву на лечение после ДТП в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что троих взрослых и ребёнка, пострадавших в ДТП в центре Калуги, переведут на лечение в Москву.

Об этом губернатор написал в Telegram.

Отмечается, что одну пациентку переведут в институт имени Пирогова, двух других пострадавших — в Центр травматологии и ортопедии имени Приорова.

Ребёнка отправят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу.

Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.

По информации МВД, пострадали 11 человек. Водитель ранее был лишён водительских прав.

Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.