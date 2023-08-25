Шапша: троих взрослых и ребёнка переведут в Москву на лечение после ДТП в Калуге
- РИА Новости
Об этом губернатор написал в Telegram.
Отмечается, что одну пациентку переведут в институт имени Пирогова, двух других пострадавших — в Центр травматологии и ортопедии имени Приорова.
Ребёнка отправят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу.
Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.
По информации МВД, пострадали 11 человек. Водитель ранее был лишён водительских прав.
Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.