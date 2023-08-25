Суд продлил арест Дарьи Треповой
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей», — огласила решение судья.
Арест продлили до декабря.
Ранее Басманный суд Москвы продлил Треповой срок содержания под стражей до 2 сентября.
Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.