Суд продлил арест Дарьи Треповой

Суд продлили арест Дарье Треповой* — фигурантке уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский.

Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей», — огласила решение судья.

Арест продлили до декабря.

Ранее Басманный суд Москвы продлил Треповой срок содержания под стражей до 2 сентября.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.