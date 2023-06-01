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Суд продлил арест Треповой, обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский

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Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 2 сентября Дарье Треповой*, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский и более 40 человек пострадали.
Суд продлил арест Треповой, обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Дарьи Треповой до 2 сентября», — сказано в заявлении.

Ранее МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова**, который, по данным СМИ, мог завербовать Трепову.

29 мая в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста Треповой.

*Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

**Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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