Суд продлил арест Треповой, обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Дарьи Треповой до 2 сентября», — сказано в заявлении.
Ранее МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова**, который, по данным СМИ, мог завербовать Трепову.
29 мая в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста Треповой.
*Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
**Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.