Косметолог Андриянова: второй подбородок может вырасти из-за увлечения гаджетами
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Среди них на первом месте — увлечение гаджетами, сообщила она в интервью газете «Известия».
«Очень часто, когда мы наклоняем голову вперёд, то не замечаем, как меняется положение лица и шеи, перенапрягаются мышцы, которым несвойственно быть в гипертонусе. Итог этого — второй подбородок», — отметила Андриянова.
Также, по мнению специалиста, второй подбородок может образовываться из-за использования неподходящей подушки, когда голова во время сна принимает неправильное положение.
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