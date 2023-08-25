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Косметолог Андриянова: второй подбородок может вырасти из-за увлечения гаджетами

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Врач-косметолог, дерматолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала, что есть ряд факторов, в том числе генетический и возрастной, влияющих на образование второго подбородка. Она также назвала и неочевидные причины.
Косметолог Андриянова: второй подбородок может вырасти из-за увлечения гаджетами
  • Gettyimages.ru
  • © Georgijevic

Среди них на первом месте — увлечение гаджетами, сообщила она в интервью газете «Известия».

«Очень часто, когда мы наклоняем голову вперёд, то не замечаем, как меняется положение лица и шеи, перенапрягаются мышцы, которым несвойственно быть в гипертонусе. Итог этого — второй подбородок», — отметила Андриянова.

Также, по мнению специалиста, второй подбородок может образовываться из-за использования неподходящей подушки, когда голова во время сна принимает неправильное положение.

Ранее, по сообщениям «Утро.ру», актриса театра и кино Елена Захарова рассказала, что не предпринимает ничего радикального для сохранения фигуры.

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