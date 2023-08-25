Автоэксперт Канаев поддержал идею страхования СИМ по образцу ОСАГО

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о внедрении механизма страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ) по образцу ОСАГО.

По словам собеседника RT, данная идея не нова и высказывалась ранее.

«Федерация Автовладельцев России(ФАР) говорила об обязательном порядке страхования средств, имеющих механические и электрические двигатели, ещё с 2015 года... И то, о чём говорит сейчас Милонов, высказано не только нами, но и многими другими экспертами», — отметил Канаев.

Он добавил, что поддерживает введение механизма, подобного ОСАГО, для СИМ.

«Конечно, да. Но главное, чтобы это было разумно. Естественно, это (страховка. — RT) не может равняться сумме (страховки. — RT) машины... Он (полис страхования. — RT) должен быть в половину меньше, чем от машины», — добавил автоэксперт.

По его мнению, предложенная мера будет работать в комплексе, вместе с несколькими другими мерами.

«Нужна не только страховка, но и идентификация, и теоретическая часть экзамена. И тогда, я думаю, это будет работать. Люди почему сейчас нарушают? Потому что чувствуют свою безответственность. Плюс они в большинстве своём не знают теории передвижения по дорогам общего пользования», — считает собеседник RT.

Специалист уверен, что у СИМ должен быть идентификационный номер, по которому «должна идти страховка».

«Мы же с вами понимаем, что такое самокат — средство на всю семью. Там кататься может кто угодно. Поэтому здесь не нужно привязывать владельца, а нужно страховать транспортное средство... Кто бы им ни управлял. То есть в данном случае ОСАГО нужно переименовать в обязательное страхование транспортного средства... Потому что страхование — это сдерживающий фактор от ДТП, при идентификации транспортного средства, конечно», — уверен Канаев.

Он обратил особое внимание на то, что в подобного рода страховке необходимо оставить все понижающие и повышающие коэффициенты для страховщиков, чтобы бизнес обязательного страхования сохранил свою рентабельность.

Ранее в России призвали ввести механизм страхования электросамокатов по образцу ОСАГО.

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