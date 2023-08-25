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ФСБ: за поджогами в России стоят украинские спецслужбы

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В Федеральной службе безопасности России заявили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в стране стоят украинские спецслужбы.
ФСБ: за поджогами в России стоят украинские спецслужбы
  • РИА Новости

«Результаты проведённых ФСБ России расследований поджогов зданий... свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спецслужбы Украины размещают в сети объявления о «быстром заработке».

Главной целью злоумышленников становятся маргиналы, молодёжь, пожилые, а также психически нездоровые люди, которые не осознают тяжести своих поступков.

«Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реальности приводит к длительному сроку заключения», — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

Также в МВД России предупредили о новой тактике мошенников с Украины, которые, кроме похищения денег россиян, стали вовлекать их в диверсионную и террористическую деятельность

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