ФСБ: за поджогами в России стоят украинские спецслужбы

В Федеральной службе безопасности России заявили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в стране стоят украинские спецслужбы.

«Результаты проведённых ФСБ России расследований поджогов зданий... свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спецслужбы Украины размещают в сети объявления о «быстром заработке».

Главной целью злоумышленников становятся маргиналы, молодёжь, пожилые, а также психически нездоровые люди, которые не осознают тяжести своих поступков.

«Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реальности приводит к длительному сроку заключения», — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники с Украины собирают деньги под видом помощи пострадавшим в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

Также в МВД России предупредили о новой тактике мошенников с Украины, которые, кроме похищения денег россиян, стали вовлекать их в диверсионную и террористическую деятельность.