Юрист Кузнецова рассказала о региональных льготах для школьных педагогов

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что в ряде российских регионов некоторые категории педагогов получат единовременные выплаты.

Например, в Вологде с 1 сентября выплату предоставят учителям с большим стажем (5—25 лет), которые приехали туда на работу из других населённых пунктов, пояснила специалист в разговоре с Life.ru.

Выплату смогут получить те, кто устроился на работу с 1 августа 2023 года на постоянной основе. Есть требования и по тем предметам, которые преподаёт учитель, уточнила Кузнецова.

По её словам, в Краснодарском крае с 1 сентября педагоги получат компенсацию проезда на общественном транспорте в размере 50%.

При этом с 1 января 2024 года учителям увеличат частичную компенсацию за аренду жилья — до 20 тыс. рублей. Некоторым учителям могут компенсировать часть взносов по ипотеке или выдать субсидию на первоначальный взнос.

Ранее сообщалось о порядке предоставления выплат для семей с детьми-инвалидами в Ставрополе.