В Ставрополе рассказали, как получить дополнительные выплаты на детей-инвалидов

Жителям Ставрополя рассказали, как семьям с детьми-инвалидами получить дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на городскую администрацию.

В ведомстве отметили, что выплаты и пособия можно оформить в комитете труда и соцзащиты, МФЦ или на сайте «Госуслуги». Среди таких пособий, в частности, ежемесячная выплата на приобретение подгузников, единовременная — на покупку технических средств реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 8 тыс. беременных женщин и 226 тыс. семей с детьми получают единое пособие в размере до 100% прожиточного минимума.