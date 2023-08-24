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В Ставрополе рассказали, как получить дополнительные выплаты на детей-инвалидов

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Жителям Ставрополя рассказали, как семьям с детьми-инвалидами получить дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты.
В Ставрополе рассказали, как получить дополнительные выплаты на детей-инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на городскую администрацию.

В ведомстве отметили, что выплаты и пособия можно оформить в комитете труда и соцзащиты, МФЦ или на сайте «Госуслуги». Среди таких пособий, в частности, ежемесячная выплата на приобретение подгузников, единовременная — на покупку технических средств реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 8 тыс. беременных женщин и 226 тыс. семей с детьми получают единое пособие в размере до 100% прожиточного минимума.

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