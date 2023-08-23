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В Ставропольском крае 8 тысяч беременных женщин получают единое пособие

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В Ставропольском крае 8 тыс. беременных женщин и 226 тыс. семей с детьми получают единое пособие в размере до 100% прожиточного минимума.
В Ставропольском крае 8 тысяч беременных женщин получают единое пособие
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на краевое отделение Социального фонда России.

По данным ведомства, на выплату единого пособия в Ставропольский край было направлено более 11 млрд рублей.

Отмечается, что размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума — 12 938 рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области многодетные семьи с низким уровнем дохода смогут оформить новую выплату на портале «Госуслуги».

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