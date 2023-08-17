В Подмосковье новую выплату для многодетных семей можно оформить онлайн

В Московской области многодетные семьи с низким уровнем дохода смогут оформить новую выплату на портале «Госуслуги».

«Теперь для многодетных семей с низкими доходами, где есть школьники, появилась ещё одна электронная услуга — оформление новой ежегодной денежной выплаты», — цитирует телеканал «360» министра госуправления, ИТ и связи региона Надежду Куртяник.

Размер денежной поддержки составляет 7 тыс. рублей.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.