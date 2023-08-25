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Вирусолог Чепурнов объяснил природную стойкость сибирской язвы

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что возбудитель сибирской язвы обладает способностью жить в почве столетиями, пока не попадёт в организм травоядного животного.
Вирусолог Чепурнов объяснил природную стойкость сибирской язвы
  • Gettyimages.ru

В природе бактерия сибирской язвы переходит в форму длительного хранения, образуя спору, и стойкость этой спорулированной формы сибирской язвы крайне высока, объяснил специалист в интервью URA.RU.

«Многие микроорганизмы это умеют… Но у сибирской язвы капсула у споры настолько крепкая, что обладает способностью выживать столетиями в обычных условиях, находясь в пыли, почве», — отметил Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что сибирскую язву невозможно победить дезинфицирующими средствами, не помогает даже многократная обработка. Поэтому фиксируют периодические вспышки.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в Воронежской области, проводятся противоэпидемические мероприятия.

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