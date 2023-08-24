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Двоих пострадавших детей планируется эвакуировать в Москву после ДТП в Калуге

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Врачи намерены эвакуировать двоих детей, пострадавших в ДТП в центре Калуги, в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России в Москве, у них тяжёлые сочетанные травмы и переломы конечностей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Двоих пострадавших детей планируется эвакуировать в Москву после ДТП в Калуге
  • © ГУ МЧС России по Калужской области

Он отметил, что были проведены телемедицинские консультации госпитализированным пациентам: шестерым взрослым и троим детям.

«У двух детей — 2006 и 2007 годов рождения — тяжёлые сочетанные травмы, переломы конечностей, один ребёнок прооперирован, другой — в операционной. Третий ребёнок — 2019 года рождения — в состоянии средней тяжести. Принято решение об эвакуации двоих «тяжёлых» детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

Очевидец ранее рассказал RT, что въехавший в пешеходов водитель был не в себе.

По информации МВД, пострадали 11 человек. Водитель ранее был лишён водительских прав. Камеры видеонаблюдения засняли момент аварии.

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