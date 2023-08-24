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В Союзе защиты прав потребителей назвали контрафактную икру опасной для здоровья

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Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что контрафактная и поддельная икра опасна для здоровья.

«Отравиться таким продуктом реально. В большом количестве икры есть различные микроорганизмы и консерванты. Мы даже обнаружили икру, в которой содержался запрещённый консервант уротропин», — рассказал он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, важно усилить контроль производственного процесса, чаще проводить проверки готовой продукции и контрольные закупки и внедрять систему маркировки «Честный знак».

«Надеюсь, эксперимент, который сейчас проходит в стране, покажет свои результаты, и правительством будет принято решение в пользу обязательной маркировки», — добавил Шапкин.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, как правильно готовить и хранить домашние консервы, чтобы не столкнуться с ботулизмом.

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