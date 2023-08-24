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Специалист Ветерков: работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов

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Генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил о росте интереса работодателей к кандидатам старшего возраста.
Специалист Ветерков: работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов
  • Gettyimages.ru

«В этом году работодатели стали чаще рассматривать и нанимать соискателей старших возрастов», — цитирует эксперта newizv.ru.

Тенденцию подтвердила главный эксперт hh.ru, эксперт по рынку труда Наталья Данина.

«По данным hh.ru, наиболее активно соискателей в пенсионном возрасте приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, на производство и сервисное обслуживание, а также на работу в сфере финансов и бухгалтерии», — сообщила она.

Данина добавила, что в течение первого полугодия 2023 года среднее количество активных резюме пенсионеров в месяц составляет 237 тыс.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН прокомментировала ситуацию на рынке труда.

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