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Вирусолог Ларичев спрогнозировал ситуацию с COVID-19 осенью

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Вирусолог Виктор Ларичев дал прогноз по ситуации с заболеваемостью коронавирусом осенью.
Вирусолог Ларичев спрогнозировал ситуацию с COVID-19 осенью
  • РИА Новости

«Некий подъём можно ожидать. В принципе, сейчас «омикроном», мне кажется, уже многие переболели. Поэтому вряд ли будет такой выраженный подъём», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, при желании можно ревакцинироваться.

Что касается ситуации с гриппом, то Ларичев советует прививаться в сентябре.

«Обычно, если мы про грипп говорим, то у нас два пика: ноябрь и апрель. К ноябрю уже в сентябре можно начинать вакцинироваться от гриппа, что рекомендует главный санитарный врач России», — добавил он.

Ранее в Удмуртии рассказали о подготовке к кампании по вакцинации от гриппа.

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