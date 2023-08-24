Узнать больше

Местная жительница рассказала о работе экстренных служб на месте ДТП в Калуге

Короткая ссылка
Виктория Пенькова
Местная жительница рассказала RT, что на месте крупной аварии, произошедшей на ул. Кирова в Калуге, продолжают работать представители экстренных служб.
Местная жительница рассказала о работе экстренных служб на месте ДТП в Калуге
  • РИА Новости

«Мы не слышали, как произошло ДТП, всё случилось достаточно тихо. Увидели место произошедшего (через стекло. — RT) только потому, что нашу дверь заблокировало, там лежали девочки, мы не могли выйти на улицу. Видели, как сотрудники экстренных служб оказывали помощь пострадавшим, но сам момент ДТП не видели», — сказала собеседница RT.

В настоящее время проезжая часть у места аварии не перекрыта, огорожено только пешеходное пространство, куда выехала машина виновника ДТП, уточнила женщина.

«У нас здесь центр города, достаточно крупный пешеходный переход, рядом достаточно много автобусных остановок. Сейчас на месте произошедшего работают представители служб», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в Калуге произошло крупное ДТП. В результате ЧП пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить