Местная жительница рассказала о работе экстренных служб на месте ДТП в Калуге

Местная жительница рассказала RT, что на месте крупной аварии, произошедшей на ул. Кирова в Калуге, продолжают работать представители экстренных служб.

«Мы не слышали, как произошло ДТП, всё случилось достаточно тихо. Увидели место произошедшего (через стекло. — RT) только потому, что нашу дверь заблокировало, там лежали девочки, мы не могли выйти на улицу. Видели, как сотрудники экстренных служб оказывали помощь пострадавшим, но сам момент ДТП не видели», — сказала собеседница RT.

В настоящее время проезжая часть у места аварии не перекрыта, огорожено только пешеходное пространство, куда выехала машина виновника ДТП, уточнила женщина.

«У нас здесь центр города, достаточно крупный пешеходный переход, рядом достаточно много автобусных остановок. Сейчас на месте произошедшего работают представители служб», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в Калуге произошло крупное ДТП. В результате ЧП пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек находится в тяжёлом состоянии.