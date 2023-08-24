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ВЦИОМ: траты на сбор ребёнка в школу составили 43 тысячи рублей

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Траты семей на сбор ребёнка в школу в преддверии нового учебного года составили в среднем 43 тыс. рублей, следует из опроса ВЦИОМ.
ВЦИОМ: траты на сбор ребёнка в школу составили 43 тысячи рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

На форму, спортивную одежду и обувь респонденты тратят около 20 тыс. рублей, на сумки и портфели — 4998 рублей, на учебники и тетради — 4688 рублей.

Траты на цветы и подарки для преподавателей оцениваются в 2113 рублей.

Исследование проходило 11 августа, его участниками стали 1,6 тыс. россиян.

Ранее травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Александр Снетков рассказал, как сохранить здоровый позвоночник у детей школьного возраста и что нужно делать, чтобы избежать сутулости.

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